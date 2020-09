Съемки стартовали: Netflix начал производство третьего сезона сериала "Половое воспитание"

Продолжение выйдет в 2021 году. Первые два сезона показывали в январе, поэтому создатели, скорее всего, продолжат придерживаться графика.

Фото сценария будущего сезона опубликовано на странице сервиса в Twitter.

Season 3 of #SexEducation is now in production! pic.twitter.com/ipaPgBKvoj

— Netflix Queue (@netflixqueue) September 9, 2020