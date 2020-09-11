Съемки стартовали: Netflix начал производство третьего сезона сериала "Половое воспитание"

Netflix анонсировал начало производства третьего сезона хитового сериала "Половое воспитание" .

Продолжение выйдет в 2021 году. Первые два сезона показывали в январе, поэтому создатели, скорее всего, продолжат придерживаться графика.

Фото сценария будущего сезона опубликовано на странице сервиса в Twitter.

Season 3 of #SexEducation is now in production! pic.twitter.com/ipaPgBKvoj — Netflix Queue (@netflixqueue) September 9, 2020

В честь анонса Netflix также выпустил видео, где актеры шоу узнают о старте съемок и начинают к ним готовиться.

NEWS : Sex Education S3 is officially in production pic.twitter.com/dj1pqdHqau — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2020

Напомним, сериал рассказывает историю о шестнадцатилетнем подростке по имени Отис (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Первая часть шоу вышла в январе 2019 года, произвела фурор и стала хитом. Согласно информации Netflix, менее чем за месяц сериал посмотрели более 40 миллионов человек. На такой волне успеха они решили продлить сериал на второй сезон, чтобы раскрывать и дальше проблему секса и подростков. Второй сезон появился на Netflix 17 января 2020 года. Создательница сериала Лори Нанн рассказала, что в этой вселенной еще есть истории, которые нужно рассказать и теперь ждем их в третьем сезоне.