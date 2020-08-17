Создатели "Ходячих мертвецов" показали тизер предстоящего спин-оффа (Видео)

Премьера "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" состоится уже предстоящей осенью.

В сети появился новый тизер предстоящего сериала AMC "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".

В ролике показана предыстория спин-оффа "Ходячих мертвецов".

Смотрите тизер грядущего сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами":

Действие "Ходячих мертвецов: Мира за пределами" разворачиваются спустя 10 лет после начала апокалипсиса. В сюжете ленты повествуется о группе ребят из первого поколениях людей, выросших во время нашествия зомби.

Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Элтон (Николас Канту) и Сайлас (Хэл Кэмпстон) очень долго жили в безопасности, за высокими стенами, не ведая, что происходит в остальном мире. Они выходят наружу, где узнают, каким страшным является мир на самом деле.

Премьера нового сериала намечена на 4 октября.

Напомним, издание The New York Times опубликовало новые кадры со съемок предстоящего фильма американского режиссера Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Власть", а также рассказало о мерах безопасности, которые соблюдаются на киностудии Universal.