Динозавры и меры безопасности от COVID-19: в сети появились новые кадры "Мира Юрского периода" (Фото)

Издание The New York Times опубликовало новые кадры со съемок предстоящего фильма американского режиссера Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Власть", а также рассказало о мерах безопасности, которые соблюдаются на киностудии Universal.
Малышей-компсогнатов, которые изображены на новых кадрах, зрители ранее уже видели в "Парке Юрского периода 2".
А на другом запечатлена какая-то сцена в лесу.
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На сайте также отметили, что на съемочной площадке соблюдают все меры безопасности, которые пришлось ввести из-за коронавируса. Социальная дистанция, маски, еда в вакуумной упаковке, пластиковые перегородки в кафетерии, дезинфекция, тесты на COVID-19 три раза в неделю - все, что необходимо.
Ранее представители Universal заявляли, что на меры безопасности от коронавируса потратят $5 миллионов.
Напомним, премьера "Мира Юрского периода: Власть" с Крисом Прэттом и Брайс Даллас Ховард запланирована на 10 июня 2021 года. К актерскому составу присоединятся звезды предыдущих частей "Парка Юрского периода" Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.