У фильма "47 ронинов" с Киану Ривзом будет приквел

У исторической фантазии британского кинорежиссера Карла Ринша 2013 года "47 ронинов" появится продолжение.

Актер, мастер единоборств, специалист по трюкам и режиссер Рон Юань, снявшийся в фильме Disney "Мулан", поставит вторую часть фэнтезийного восточного боевика "47 ронинов". Его действие развернется спустя 300 лет.

Новый фильм будет снимать киностудия Universal Pictures, снимавшая и первый фильм, даже несмотря на то, что лента с голливудским актером Киану Ривзом провалилась в прокате, собрав 150 миллионов долларов при бюджете 175 миллионов.

Премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix.

Напомним, сюжет фильма "47 ронинов" написан по мотивам японского народного предания о 47 самураях, которые, потеряв своего господина, дали клятву отомстить за его гибель, несмотря на то, что их за это ждал смертный приговор.

Как сообщалось ранее, киностудия Lionsgate начала разработку пятой части триллера "Джон Уик".