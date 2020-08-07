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Lionsgate анонсировал съемки пятой части "Джона Уика"

Lionsgate анонсировал съемки пятой части "Джона Уика"
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Киностудия Lionsgate начала разработку пятой части триллера "Джон Уик". Об этом в четверг, 6 августа, рассказал исполнительный директор студии Джон Фелтхаймер.

В кинокомпании Lionsgate полным ходом идет разработка очередной, уже пятой по счету, части популярного триллера "Джон Уик", сообщает в интервью Фелтхаймер изданию Variety.

Журналисты отмечают, что создатели уже работают над сценариями четвертого и пятого фильмов франшизы, а также планируют выпустить их подряд.

Съемки картин должны стартовать в начале 2021 года, когда Киану Ривз закончит с новой "Матрицей".

 
 
 
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Картина "Джон Уик 4" должна появиться в кинотеатрах 27 мая 2022 года, хотя изначально Lionsgate надеялась выпустить картину 21 мая 2021 года - вмешалась пандемия COVID-19. Дата премьеры "Джона Уика 5" не объявлена.

"Джон Уик 4" выйдет на экраны кинотеатров в День памяти в 2022 году", - сказал Фелтхаймер.

Первые три части картины собрали 584 млн долларов.

Напомним, режиссер фильма "Джон Уик 4" раскрыл подробности картины. В фильм "Джон Уик 4" войдут кадры, вырезанные из третьей части.

Также, режиссер Лилли Вачовски, создавшая легендарную трилогию "Матрица", раскрыла смысл метафоры в истории главного героя Нео.

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Киану Ривз, Lionsgate, Джон Уик, Джон Уик 5.

Автор:

Телеграф
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