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"Джон Уик 4": режиссер фильма раскрыл подробности картины

"Джон Уик 4": режиссер фильма раскрыл подробности картины
18:48 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:В фильм "Джон Уик 4" войдут кадры, вырезанные из третьей части.

В фильме "Джон Уик 4" войдут кадры и экшн-сцены, которые были вырезаны из третьей части. Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Чад Стахелски.

Постановщик намекнул, что эти эпизоды вдохновлены вестернами, картинами о самураях и рыцарях.

"Есть пара вещей. У нас было несколько тем, и я сократил их до самого необходимого. Были две последовательности действий, которые мы действительно задумали, но у нас просто не было места для них. Мы вырезали их из фильма. Надеюсь, что 90% этих кадров я смогу вернуть в "Джон Уик 4". Там есть момент, где я точно могу их вставить", - рассказал режиссер.

 
 
 
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Lionsgate перенесла премьеру "Джон Уик 4" из-за COVID-19

 
 
 
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Съемки четвертой части серии были отложены из-за коронавируса. Поэтому премьеру "Джона Уика" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.

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Сцены, Джон Уик, Чад Стахелски, Джон Уик 3, Джон Уик 4.
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