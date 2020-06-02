"Джон Уик 4": режиссер фильма раскрыл подробности картины

Новости культуры:В фильм "Джон Уик 4" войдут кадры, вырезанные из третьей части.

В фильме "Джон Уик 4" войдут кадры и экшн-сцены, которые были вырезаны из третьей части. Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Чад Стахелски.

Постановщик намекнул, что эти эпизоды вдохновлены вестернами, картинами о самураях и рыцарях.

"Есть пара вещей. У нас было несколько тем, и я сократил их до самого необходимого. Были две последовательности действий, которые мы действительно задумали, но у нас просто не было места для них. Мы вырезали их из фильма. Надеюсь, что 90% этих кадров я смогу вернуть в "Джон Уик 4". Там есть момент, где я точно могу их вставить", - рассказал режиссер.

View this post on Instagram A post shared by John Wick (@johnwickmovie) on May 8, 2020 at 8:00pm PDT

View this post on Instagram A post shared by John Wick (@johnwickmovie) on May 8, 2020 at 11:05am PDT

Съемки четвертой части серии были отложены из-за коронавируса. Поэтому премьеру "Джона Уика" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.