"Держитесь за шляпы": Сэм Нилл и Лора Дерн выложили фото со съемок "Мира Юрского периода 3"

Хоть детали сюжета "Мира Юрского периода 3" и держатся в секрете, но о фильме уже известно многое.

Напомним, что главные актеры из франшизы "Парка Юрского периода", Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, вернутся к исполнению своих "ученых" ролей. Причем влияние этих героев на происходящие события будет значительным.

Так, Сэм Нилл, который возвращается к роли Алана Гранта в триквеле "Мира Юрского периода", поделился кадрами со съемок и похвалил грядущую картину.

Hold onto your hats- gettin' my old one back on this week , and facing off dinosaurs once again. Best yet .Excited and terrified- these things will kill ya. With @LauraDern @BryceDHoward @prattprattpratt #JeffGoldblum @colintrevorrow I'm obviously a little more ...grizzled now.. pic.twitter.com/zYtG5uadB2

— Sam Neill (@TwoPaddocks) August 2, 2020