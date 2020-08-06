"Матрица" - фильм о трансгендерах: Лилли Вачовски подтвердила теорию фанатов трилогии

Режиссер Лилли Вачовски, создавшая легендарную трилогию "Матрица", раскрыла смысл метафоры в истории главного героя Нео.

Американская режиссер и сценаристка Лилли Вачовски назвала фильм "Матрица", который создала вместе со своей сестрой Ланой в 1999 году, метафорой трансгендерности.

Об этом Лилли Вачовски призналась в документальном фильме "Раскрытие: транс-жизнь на экране", который вышел на ютубе.

"Я рада, что выяснилось, что от начала "Матрица" является транс-аллегорией", - рассказала Лилли Вачовски.

Кроме того Вачовски поделилась, что рада тому, что фанаты трилогии обо всем догадались сами по тем метафорам и аллегориям, которые режиссеры использовали в "Матрице".

Заметим, что режиссеры Лилли и ее сестра Лана Вачовски стали трансгендерами после выхода оригинальной трилогии - Лана в 2010 году, Лилли - в 2016 году.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года стало известно, что компания Warner Bros. подтвердила съемки четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс. А в феврале этого года в сети появились новые кадры со съемок четвертой "Матрицы".