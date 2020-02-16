В сети появились новые кадры со съемок четвертой "Матрицы" (Видео)

Новости культуры:В сети появились видео, на которых очевидцы запечатлели с разных ракурсов повисших в воздухе актеров.

Съемочная команда "Матрицы 4" отметила День всех влюбленных в Сан-Франциско возле одного из небоскребов. В этот день шли съемки каскадерского трюка на крыше.

В сети появились видео, на которых очевидцы запечатлели с разных ракурсов повисших в воздухе актеров.

Перезапуск "Матрицы" можно будет увидеть в кинотеатрах 21 мая 2021 года - в этот же день выйдет продолжение "Джона Уика", где главную роль также исполняет Киану Ривз.

В "Матрице 4" к своей роли также вернется Кэрри-Энн Мосс (Тринити). В фильме также снимутся Яхья Абдул-Матин II ("Аквамен", "Хранители"), Джессика Хенвик ("Звездные войны: Пробуждение силы") и Нил Патрик Харрис ("Исчезнувшая", "Звездный десант").

Первая "Матрица" вышла в 1999 году. В 2003 году вышло продолжение картины - "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция".