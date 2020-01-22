"Матрица 4" без агента Смита: актер Хьюго Уивинг объяснил ситуацию

Новости культуры:59-летний британо-австралийский актер не будет сниматься в продолжении культового фильма.

Известный киноактер, сыгравший роль агента Смита во всех частях культового фильма "Матрица" не будет сниматься в продолжении. Об этом знаменитость сообщила в свежем интервью "Time Out".

Причиной такого выбора стала проблема в рабочем расписании актера. По словам Хьюго Уивинга, это связано с тем, что он одновременно получил два предложения - сыграть в театральной постановке "Визит" в Лондоне, а также в продолжении "Матрицы".

"Предложение сыграть в "Визите" я получил раньше, чем предложение по "Матрице". Я знал, что будет четвертая часть, но я не знал точных дат. Я думал, что сумею поучаствовать в обоих проектах. Потребовалось восемь недель, чтобы прояснить даты - до тех пор я не соглашался на роль в "Визите". Я был на связи с Ланой Вачовски, но позже она решила, что с датами по-прежнему неувязка. Мы попытались найти иной способ, но затем она вроде бы передумала. Словом, далее дело пошло уже без меня", - рассказал актер.

Напомним, что в четвертой части культового научно-фантастического фильма "Матрица" появится злодей по имени Меровинген, которого мы уже видели во втором фильме франшизы. Тогда отрицательного героя сыграл известный французский актер Ламбер Вильсон.

На съемки "Матрицы 4" уже согласились Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Участие в картине Лоуренса Фишборна пока не подтвердились.

Кроме этого, в новой "Матрице" сыграют Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером станет Лана Вачовски.