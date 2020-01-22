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"Матрица 4": в фильме появится злодей из предыдущих частей (Видео)

"Матрица 4": в фильме появится злодей из предыдущих частей (Видео)
10:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Сюжетом новой картины займется Лана Вачовски.

В новой четвертой части культового научно-фантастического фильма "Матрица" появится злодей по имени Меровинген, которого мы уже видели во втором фильме франшизы. Тогда отрицательного героя сыграл известный французский актер Ламбер Вильсон.

Напомним, что этот герой являлся могущественной программой внутри системы, которая торговала важной информацией, а также управлял информационным трафиком вместе со своей женой Персефоной, которую сыграла итальянская актриса Моника Беллуччи.

Вместе со злодеем также вернутся к своим ролям Киану Ривз, сыгравший Нео, и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити, возлюбленную главного героя. Свое участие в проекте пока не подтвердил американский актер Лоуренс Фишборн, исполнивший роль Морфеуса.

Релиз фильма должен состоятся в мае 2021 года.

"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером

Создатели фильма не раскрывают детали. Известно только то, что в фильме появится юная версия Нео. Также звучала версия, что в новой ленте должен появиться молодой Морфеус, но официальных подтверждений этому нет.

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Все по теме:

Киану Ривз, Матрица, Лана Вачовски, матрица 4, Меровинген, Ламбер Вильсон.
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