"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером

Новости культуры:Актерский состав четвертой части культового фильма дополнился звездой сериала "Охотник за разумом".

Недавно стало известно, что звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик сыграет в четвертой части "Матрицы", а сейчас появилась информация, что к актерскому составу присоединился Джонатан Грофф ("Охотник за разумом").

Как сообщает Collider, Грофф сыграет таинственного персонажа в новом фильме, но кого именно не известно.

Какие-либо детали сюжета пока не раскрываются. Съемки должны стартовать в начале 2020 года.

Напомним, в режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. К своим ролям в "Матрице 4" вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити. Оператором новой "Матрицы" выступит оскароносный Джон Толл ("Железный человек", "Ванильное небо").

Первая часть "Матрицы", впоследствии ставшая культовой, вышла на экраны ровно 20 лет назад. Кроме Ривза и Мосс, одну из ключевых ролей в ней сыграл также Лоуренс Фишберн. Летом этого года в честь юбилея фильм вышел в повторный прокат. А в начале весны продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура признался, что Нео мог быть женщиной – на эту роль рассматривали Сандру Буллок и ради нее готовы были даже переписать сценарий.