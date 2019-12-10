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"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером

"Матрица 4": каст фильма пополнился новым актером
16:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актерский состав четвертой части культового фильма дополнился звездой сериала "Охотник за разумом".

Недавно стало известно, что звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик сыграет в четвертой части "Матрицы", а сейчас появилась информация, что к актерскому составу присоединился Джонатан Грофф ("Охотник за разумом").

Как сообщает Collider, Грофф сыграет таинственного персонажа в новом фильме, но кого именно не известно.

Какие-либо детали сюжета пока не раскрываются. Съемки должны стартовать в начале 2020 года.

Напомним, в режиссерское кресло сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. К своим ролям в "Матрице 4" вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити. Оператором новой "Матрицы" выступит оскароносный Джон Толл ("Железный человек", "Ванильное небо").

Киану Ривз прочел сценарий "Матрицы 4" и поделился первым впечатлением (Видео)

Первая часть "Матрицы", впоследствии ставшая культовой, вышла на экраны ровно 20 лет назад. Кроме Ривза и Мосс, одну из ключевых ролей в ней сыграл также Лоуренс Фишберн. Летом этого года в честь юбилея фильм вышел в повторный прокат. А в начале весны продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура признался, что Нео мог быть женщиной – на эту роль рассматривали Сандру Буллок и ради нее готовы были даже переписать сценарий.

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Кино, Фильм, Матрица, матрица 4, Джонатан Грофф.
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