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Идрис Эльба подтвердил работу над фильмом "Лютер": "У нас будут безграничные возможности"

Идрис Эльба подтвердил работу над фильмом "Лютер": "У нас будут безграничные возможности"
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Актер Идрис Эльба подтвердил информацию, что у сериала "Лютер" появится полнометражное продолжение.

47-летний Идрис Эльба недавно заявил, что по сюжету культового детективного сериала "Лютер", в котором он сыграл главную роль, возможно снимут полнометражный фильм.

"Я неоднократно говорил, что хотел бы превратить "Лютера" в фильм. И вот теперь это происходит!" - заявил Эльба.

Пока о предстоящем проекте известно лишь то, что создатель сериала Нил Кросс начал работу над сценарием.

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Напомним, что "Лютер" - детективный сериал BBC об инспекторе убойного отдела лондонской полиции. Он стартовал в 2010-м и продлился пять сезонов, последний вышел в прошлом году.

Как сообщалось ранее, актер Идрис Эльба получит специальную награду кинопремии BAFTA за активную поддержку этнического и культурного многообразия, а также открытие новых талантов.

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Все по теме:

BBC, Идрис Эльба, Лютер.

Автор:

Телеграф
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