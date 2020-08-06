"Пролетая над гнездом кукушки": Netflix поделился трейлером драмы (Видео)

Стриминговая платформа Netflix опубликовала полноценный трейлер сериала. Премьера ролика состоялась официальном Youtube-канале стриминга.

Сериал, шоураннером которого выступил Райан Мерфи ("Политик", "Американская история ужасов"), станет приквелом к драме Милоша Формана по роману Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки".

История будет строиться вокруг медсестры Милдред Рэтчед – в картине ее играла Луиза Флетчер, а в предстоящем шоу эта роль досталась Саре Полсон. Милдред прибудет в Северную Калифорнию с целью устроиться на работу в ведущую психиатрическую лечебницу, где над людьми проводят странные эксперименты.

Шоу стартует 18 сентября.

В касте "Сестры Рэтчед" также задействованы Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Финн Уитрок, Чарли Карвер, Элис Энглерт, Винсент Д’Онофрио и другие.