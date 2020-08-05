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"Последний наемник": Ван Дамм снимется в боевике от Netflix

"Последний наемник": Ван Дамм снимется в боевике от Netflix
Обновлено 01:41 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм впервые снимется в картине Netflix. Как сообщает издание The Hollywood Reporter актер уже приступил к съемкам в комедийном боевике "Последний наемник".

Зрители увидят Ван Дамма в роли бывшего агента таинственной Секретной службы. Он вынужден срочно приехать во Францию после того, как его сыну, с которым у него не сложились отношения, предъявили обвинения в наркоторговле и контрабанде оружия.  

"Последний наемник" - это очень захватывающий проект, который позволит мне испытать свои силы в новом жанре. Я всегда был большим поклонником Жана-Поля Бельмондо и надеюсь, что мне удастся по-своему разжечь факел комедийного боевика. Сценарий Дэвида Чархона объединяет все составляющие очень удачным образом. Получилась красивая и эмоциональная история с большим количеством действия и отличным юмором", - говорится в заявлении Ван Дамма.

Жан-Клод Ван Дамм впервые снимется в картине Netflix

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59-летний актер активно продолжает участвовать в кинопроизводстве. В 2019 году поклонники его творчества могли ознакомиться с картиной "Мы умираем молодыми". Помимо того, Ван Дамм занимался озвучкой одного из персонажей в мультфильме "Миньоны 2: Грювитация".

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Все по теме:

Фильмы, Жан-Клод Ван Дамм, Netflix, Последний наемник.

Автор:

Телеграф
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