Звезду сериала "Лютер" Идриса Эльбу наградят спецпремией BAFTA

Актер Идрис Эльба получит специальную награду кинопремии BAFTA за активную поддержку этнического и культурного многообразия, а также открытие новых талантов.

Британский актер Идрис Ельба, известный по ролям Джона Лютера в одноименном сериале и Роланда Дискейна в фильме "Темная башня", получит специальную награду премии BAFTA.

Об этом пишут на сайте кинопремии.

Отмечается, что актера решили поощрить за поддержку этнического и культурного разнообразия и помощь в открытии новых талантов.

Исполнительный директор BAFTA Аманда Берри прокомментировала решение о присуждении актеру этой награды.

"Он - движущая сила для отстаивания разнообразия, помогая талантливым людям из всех слоев общества раскрыть свой потенциал. Мы рады признать Идриса и его выдающуюся работу на церемонии этого года", - заявила она.

Специальная награда является одной из самых высоких наград BAFTA, среди предыдущих получателей на телевидении были Никола Шиндлер, Клэр Болдинг, Джон Мотсон, Генри Нормал, Ник Фрейзер, Ленни Генри, Делия Смит и Силла Блэк.

Как известно, Идрис Ельба выступил против цензуры старых фильмов и сериалов из-за расизма.

Эльба считает, что спорные эпизоды, которые были вырезаны, в частности, из сериалов вроде "Сообщество", "Клиника", "Студия 30", "В Филадельфии всегда солнечно", не должны удаляться.

По мнению актера, такие картины лучше сопровождать комментариями, которые дают понять зрителям ее исторический контекст