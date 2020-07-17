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Идрис Эльба о расизме в фильмах: Чтобы высмеивать правду, вы должны знать правду

Идрис Эльба о расизме в фильмах: Чтобы высмеивать правду, вы должны знать правду
Обновлено 04:58 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Актер Идрис Эльба высказался о движении Black Lives Matter и ситуации с удалением эпизодов с расистским содержанием из популярных сериалов и фильмов. Об этом он рассказал в интервью Radio Times 14 июля.

Эльба считает, что спорные эпизоды, которые были вырезаны, в частности, из сериалов вроде "Сообщество", "Клиника", "Студия 30", "В Филадельфии всегда солнечно", не должны удаляться. Вместо этого стоит добавить предупреждение или пометку о наличии подобного контента, который может показаться оскорбительным.  

"Я верю в свободу слова. Но суть в том, что свобода слова подходит не для всех. Для этого у нас есть рейтинговая система. Мы говорим вам, что у этого конкретного контента рейтинг U, PG, 15, 18. Чтобы высмеивать правду, вы должны знать правду. Я думаю, что зрители должны знать, что люди делали такие шоу с расистскими темами", - заявил актер. 

Эльба отметил, что всем должно быть позволено говорить то, что они хотят сказать. Но зрителей стоит предупреждать о наличии оскорбительного контента.  

"Я не верю в цензуру. Я считаю, что нам должно быть позволено говорить то, что мы хотим сказать. Потому что, в конце концов, мы рассказчики", - отметил он.

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Подход Эльбы напоминает, примененный сервисом HBO Max с фильмом "Унесенные ветром". В свое время его убрали из каталога, но затем вернули с пометкой о наличии в ленте расовых и этнических предрассудков.  

Создатели сериала "Безумцы" тоже поступили подобным образом. Они не стали удалять эпизод с "блэкфесом", а добавили комментарий с объяснением. 

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Все по теме:

Расизм, Фильмы, Идрис Эльба, Black Lives Matter.

Автор:

Телеграф
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