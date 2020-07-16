"Можем ли мы превратить символ ненависти в символ любви?": трейлер документалки об истории лягушонка Пепе

В сети появился трейлер фильма Feels Good Man, "документалки" о лягушонке Пепе и о его пути к от героя комиксов и мемов к "символу ненависти".

"Feels Good Man" - это интервью иллюстратора, аниматора и журналиста Артура Джонса с Мэттом Фьюри — автором комиксов Boy’s Club, создавшим Пепе. Также в фильме будут рассказы людей, начавших использовать образ в своих целях.

В 2010-х годах образ лягушонка активно использовали сторонники движения "альтернативных правых", часто публиковавших мемы в поддержку Дональда Трампа, так что в фильме речь будет идти также об использовании символа Пепе для пропаганды. Для этого создатели фильма даже поговорили с одним из политологов команды действующего президента США.

Фильм "Feels Good Man" получил специальный приз жюри кинофестиваля Sundance 2020.

Релиз документального фильма состоится 4 сентября.