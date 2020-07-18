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Сериал "Чернобыль" стал фаворитом на телепремии BAFTA

Сериал "Чернобыль" стал фаворитом на телепремии BAFTA
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известный мини-сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, получил 7 из 14 наград телевизионной премии BAFTA.

По сообщениям телеканала Sky News, сериал, рассказывающий о жителях города Чернобыль, которые пострадали из-за аварии на местной АЭС, оценили за высокую режиссуру, операторскою работу, музыку, монтаж, костюмы, работу художника и звук.

Британо-американский проект был отмечен в 14 категориях, в том числе и как "Лучший мини-сериал".

Создателем и сценаристом мини-сериала выступил Крейг Мейзин, а режиссером - Йохан Ренк. Главные роли исполнили актеры Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.

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Напомним, драма "Чернобыль" вышел на телеэкраны в 2019 году. Мини-сериал, состоящий из 5 серий, получил признание во всем мире.

Стоит учесть и то, что в 2019 "Чернобыль" также оказался на втором месте в рейтинге самых лучших сериалов по версии крупнейшей в мире базы данных по фильмам и кинематографистам IMDb.

Как сообщалось ранее, церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Присуждение теленаград BAFTA состоится 31 июля.

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Все по теме:

HBO, Чернобыль, BAFTA, Sky.

Автор:

Телеграф
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