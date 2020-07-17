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Пятница, 17.07.2020
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Опять не судьба: сериал "Сокол и Зимний солдат" в августе не выйдет

Опять не судьба: сериал "Сокол и Зимний солдат" в августе не выйдет
Обновлено 20:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Сервис Disney+ опубликовал официальный список релизов, которые выйдут в августе. И в нем, к сожалению, не значится сериал "Сокол и Зимний солдат", который должен был стартовать в следующем месяце.

Первый телепроект от студии Marvel, как теперь планируется, выйдет осенью 2020 года. Новая дата указана на странице проекта.

Причина - вторая волна пандемии коронавируса в Америке.

Часть съемок должна была завершиться в Джорджии, но из-за того, что штат находится в лидерах по числу заболевших COVID-19 (1 июля в Джорджии зафиксировали более 3000 новых заразившихся за сутки), создатели решили поменять свои планы.

 
 
 
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По сюжету, события сериала развернуться уже после "Финала". В нем Сокол (Сэм Уилсон), получивший щит от Капитана Америка (Стив Роджерс), начнет работать вместе с Зимним Солдатом (Баки Барнс), чтобы противостоять Барону Земо.

Выйдут ли сериалы "Локи" и "Вандавижен" - пока неизвестно. Однако наверняка компания перенесет и их.

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Дисней, Дата, "Сокол и Зимний Солдат".

Автор:

Телеграф
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