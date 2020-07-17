Опять не судьба: сериал "Сокол и Зимний солдат" в августе не выйдет

Первый телепроект от студии Marvel, как теперь планируется, выйдет осенью 2020 года. Новая дата указана на странице проекта.
Причина - вторая волна пандемии коронавируса в Америке.
Часть съемок должна была завершиться в Джорджии, но из-за того, что штат находится в лидерах по числу заболевших COVID-19 (1 июля в Джорджии зафиксировали более 3000 новых заразившихся за сутки), создатели решили поменять свои планы.
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По сюжету, события сериала развернуться уже после "Финала". В нем Сокол (Сэм Уилсон), получивший щит от Капитана Америка (Стив Роджерс), начнет работать вместе с Зимним Солдатом (Баки Барнс), чтобы противостоять Барону Земо.
Выйдут ли сериалы "Локи" и "Вандавижен" - пока неизвестно. Однако наверняка компания перенесет и их.