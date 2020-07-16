"Я испугался": экс-сценарист "Сверхъестественного" объяснил, почему ушел после 5 сезона

Американский продюсер и сценарист Эрик Крипке, известный как создатель мистического телесериала "Сверхъестественное", рассказал, почему ушел после 5 сезона проекта.

Эрик Крипке создал телесериал "Сверхъестественное", повествующий о двух братьях, охотящихся на нечисть. Показ сериала начался на канале The WB (позднее на The CW) в 2005 году. На протяжении пяти сезонов Крипке являлся шоураннером и одним из авторов сценария, а начиная с шестого сезона его обязанности перешли к сценаристке Сере Гэмбл.

В интервью онлайн-выпуска "Writer Q&A" сценарист Эрик Крипке рассказал, что сподвигло его покинуть популярное шоу на 5 сезоне. Мужчина отметил, что во время работы над сезоном чувствовал странную несобранность, которая его чертовски пугала.

"Думаю, люди не до конца понимают, что значит снимать сезоны по 22 серии в каждом. Есть зрители, которые по-настоящему прониклись этим шоу, но если бы они узнали, из какого чертового хаоса родилось то, что они полюбили, я думаю, они бы пришли в ужас. Я ощущал большую ответственность за то, чтобы шоу оставалось на высоком уровне максимально долго. Моей главной целью на пятый сезон было выпустить требуемые 22 эпизода. Когда я осознал, в чем именно состоит моя мотивация, я испугался", - объяснил Крипке.

View this post on Instagram A post shared by GEN Z (@cherrypopculture) on Jul 10, 2020 at 5:26pm PDT

Тогда Эрику пришлось известить компанию Warner Bros., что он просто выдохся. Крипке решил подыскать себе преемницу, и его выбор пал на Серу Гэмбл, которая возглавляла сериал на протяжении шестого и седьмого сезонов.

Уточним, что сейчас Эрик Крипке плодотворно работает над сериалом "Пацаны", который сценарист создал для Amazon. Первая серия супергеройского проекта вышла в 2019 году.