Вышел трейлер нового комедийного сериала "Тед Лассо" (Видео)

Главная роль в проекте сыграет Джейсон Судейкис. Премьера состоится 14 августа.

Сервис Apple TV+ представил первый трейлер комедийного сериала "Тед Лассо" от Билла Лоуренса.

Как сообщается, одним из авторов проекта выступил Джейсон Судейкис, который в принципе и исполнил главную роль в сериале.

Сюжет сериала: о тренере Теде Лассо, который непосредственно тренирует команду по американскому футболу из канзасского колледжа.

В результате тренировок дела пошли не очень, но в этот момент главный герой получает отличное предложение отправиться в Англию и тренировать профессиональный клуб по соккеру. Вопрос только заключается в том , что Тед в этом ничего не понимает.

Напомним, Официально начались съемки фильма по мотивам серии игр "Uncharted". Об этом в своем Instagram сообщил актер Том Холланд, который исполняет в фильме главную роль.