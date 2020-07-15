Любителям Marvel подготовили сюрприз: киновселенная пополнится новым сериалом

По комиксам вселенной Marvel создали сериал "Хелстром". Теперь фанаты находятся в режиме ожидания новинки.

Любители комиксов Marvel в ожидании новинки кино: в Голливуде сняли сериал под названием "Хелстром" (Helstrom). Сейчас в сети опубликовали первые кадры новой ленты, которые привлекли внимание зрителей.

По официальным данным, сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на стриминговий платформе Hulu. Ожидается, что премьера "Хелстрома" пройдет в октябре 2020 года.

Сюжет нового сериала авторы проекта позаимствовали из комиксов Marvel, поэтому зрители увидят зрелищный экшн с фантастической историей. Главные герои "Хелстрома" – дети мощного серийного убийцы и безумной женщины. У Дэймона и Анны Хелстромсверхъестественные способности, которые они пытаются самостоятельно изучить.

Когда дети вырастают, они находят себе работу для прикрытия. И в свободное время они выслеживают и уничтожают "худших представителей человечества". Но событие, которое изменит будни главных героев – зрители узнают уже осенью 2020 года.

В ленте роли получили:

Том Остин – Дэймон Хелстром, работает профессором этики и пытается спасти своих близких

Сидни Леммон – Анна Хелстром, руководит аукционом, убивает тех, кто вредит другим

Элизабет Марвел – Виктория Хелстром, мама главных героев

Ариана Герра – агент, которая помогает главным героям