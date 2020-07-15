"Люцифер": в сети появился трейлер пятого сезона сериала (Видео)

Выход нового сезона шоу, который основан на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта, запланирован на 21 августа 2020 года. Сюжет рассказывает о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который принимает решение немного пожить на земле. Он выбирает Лос-Анджелес. Главные роли исполнили Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро и др.