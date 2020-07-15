Звезда "Человека-паука" заявил о начале съемок экранизации игры Uncharted (Фото)

Официально начались съемки фильма по мотивам серии игр "Uncharted". Об этом в своем Instagram сообщил актер Том Холланд, который исполняет в фильме главную роль.

Съемки должны были начаться еще весной, однако из-за пандемии коронавируса студия Sony остановила производство картины.

Ранее сообщалось, что предстоящий фильм будет рассказывать о юности охотника за сокровищами Нейтана Дрейка. Холланд говорил, что зрители увидят "новую историю" о герое.

Режиссером фильма выступает Рубен Флейшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Веном"). Выход картины запланирован на 8 октября 2021 года.

View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013) on Jul 15, 2020 at 12:59am PDT

Напомним, медиакомпания Lionsgate официально подтвердила, что Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands.