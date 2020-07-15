Звезда "Человека-паука" заявил о начале съемок экранизации игры Uncharted (Фото)

Съемки должны были начаться еще весной, однако из-за пандемии коронавируса студия Sony остановила производство картины.
Ранее сообщалось, что предстоящий фильм будет рассказывать о юности охотника за сокровищами Нейтана Дрейка. Холланд говорил, что зрители увидят "новую историю" о герое.
Режиссером фильма выступает Рубен Флейшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Веном"). Выход картины запланирован на 8 октября 2021 года.
View this post on Instagram
Напомним, медиакомпания Lionsgate официально подтвердила, что Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands.