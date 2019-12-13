Появился рейтинг самых лучших сериалов 2019 года по версии IMDb

Новости культуры:Первое место в рейтинге занимает фэнтези-сериал "Игра престолов".

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb опубликовала рейтинг лучших сериалов 2019 года, которые были наиболее популярны среди пользователей.

Рейтинг основан не на оценках, а на просмотрах страниц сериалов аудиторией портала, насчитывающей более 200 млн уникальных посетителей в месяц.

Первые два места в топе занимают сериалы телеканала НВО - "Игра престолов" и "Чернобыль".

Топ-10 сериалов в этом году выглядит следующим образом:

1. "Игра престолов"

2. "Чернобыль"

3. "Очень странные дела"

4. "Академия Амбрелла"

5. "Пацаны"

6. "Черное зеркало"

7. "Ходячие мертвецы"

8. "Острые козырьки"

9. "Половое воспитание" ("Сексуальное воспитание")

10. "Ты"

Напомним, что после презентации финального трейлера, Netflix к старту сериала "Ведьмак" выпустил проморолик, в котором исполнитель главной роли Генри Кавилл читает фрагмент из первой книги цикла о Геральте из Ривии писателя Анджея Сапковского. В частности, актер прочел о прибытии главного героя в Вызиму и потасовке в таверне.