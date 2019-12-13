Netflix выпустил проморолик сериала "Ведьмак", в котором Генри Кавилл читает рассказ Сапковского (Видео)

Новости культуры:Премьера "Ведьмака" состоится на Netflix 20 декабря.

После презентации финального трейлера, Netflix к старту сериала "Ведьмак" выпустил проморолик, в котором исполнитель главной роли Генри Кавилл читает фрагмент из первой книги цикла о Геральте из Ривии писателя Анджея Сапковского.

В частности, актер прочел о прибытии главного героя в Вызиму и потасовке в таверне.

Напомним, премьера "Ведьмака" состоится на Netflix 20 декабря. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а его создательница, сценаристка Лорен Хиссрич планирует снять всего семь сезонов.

Напомним, что в центре сюжета каждого из них оказался один из ключевых героев сериала, и в итоге сольные ролики получили Геральт, Йеннифер и Цири. Чем ближе премьера экранизации книг Анджея Сапковского про Геральта из Ривии, тем усерднее Netflix разжигает к ней интерес. И теперь игра идет по-крупному, ведь компания порадовала фанатов "Ведьмака" сразу тремя трейлерами.