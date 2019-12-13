Скачать
Пятница, 13.12.2019
Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

Netflix выпустил проморолик сериала "Ведьмак", в котором Генри Кавилл читает рассказ Сапковского (Видео)

Netflix выпустил проморолик сериала "Ведьмак", в котором Генри Кавилл читает рассказ Сапковского (Видео)
15:59 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Премьера "Ведьмака" состоится на Netflix 20 декабря.

После презентации финального трейлера, Netflix к старту сериала "Ведьмак" выпустил проморолик, в котором исполнитель главной роли Генри Кавилл читает фрагмент из первой книги цикла о Геральте из Ривии писателя Анджея Сапковского.

В частности, актер прочел о прибытии главного героя в Вызиму и потасовке в таверне.

Напомним, премьера "Ведьмака" состоится на Netflix 20 декабря. Шоу уже официально продлено на второй сезон, а его создательница, сценаристка Лорен Хиссрич планирует снять всего семь сезонов.

Создатели "Игры престолов" снимут триллер о монстрах Лавкрафта

Напомним, что в центре сюжета каждого из них оказался один из ключевых героев сериала, и в итоге сольные ролики получили Геральт, Йеннифер и Цири. Чем ближе премьера экранизации книг Анджея Сапковского про Геральта из Ривии, тем усерднее Netflix разжигает к ней интерес. И теперь игра идет по-крупному, ведь компания порадовала фанатов "Ведьмака" сразу тремя трейлерами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Netflix, Генри Кавилл, Ведьмак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
05 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь