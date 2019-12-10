Netflix опубликовала три новых трейлера к "Ведьмаку" (Видео)

Новости культуры:В центре сюжета каждого из них оказался один из ключевых героев сериала, и в итоге сольные ролики получили Геральт, Йеннифер и Цири.

Чем ближе премьера экранизации книг Анджея Сапковского про Геральта из Ривии, тем усерднее Netflix разжигает к ней интерес. И теперь игра идет по-крупному, ведь компания порадовала фанатов "Ведьмака" сразу тремя трейлерами.

В каждом трейлере не только показываются новые кадры, включая более полные версии сцен из предыдущих видео, но и раскрываются краткая предыстория и характер персонажей, причем рассказывают о них сами актеры.

Так, Генри Кавилл поделился, что его герой Геральт происходит из тех мутантов, которые живут без каких-либо эмоций. Но несмотря на жестокое прозвище Мясник из Блавикена, персонаж не остается в стороне от добрых поступков. Кстати, также в новом ролике про Геральта можно как следует рассмотреть его друга Лютика в исполнении Джоуи Бати, который, как ранее выяснилось, сам играет на лютне и поет.

А Аня Чалотра, сыгравшая Йеннифер из Венгерберга, рассказала, что ее героиня была обычной горбуньей, которой по счастливой случайности довелось обучиться магии, после чего ее облик изменился. Но свою в прямом смысле волшебную красоту чародейка применяет с умом. Хоть книги и не дают полного представления о Йеннифер, в сериале ей будет отведен целый эпизод, а значит, фанаты смогут больше узнать об этом персонаже.

Исполнившая роль Цири из Цинтры Фрейя Аллан поведала, что ее героине суждено было вырасти обычной принцессой, не знающей бед и забот. Но после того как она разом потеряла всех, кто был ей дорог, Цири оставалось только выполнить волю ее покойной бабушки — отыскать Геральта.

Узнать, какие еще сюрпризы готовит фанатам "Ведьмак", можно будет совсем скоро. Премьера сериала на Netflix запланирована на 20 декабря.