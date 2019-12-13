Создатели "Игры престолов" снимут триллер о монстрах Лавкрафта

Новости культуры:Сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа "Лавкрафт".

Интересно, останутся ли зрители довольны концовкой на этот раз.

После того как создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс разорвали отношения с Lucasfilm, отказавшись от съемок собственной трилогии "Звездных войн", было любопытно узнать, чем они займутся дальше.

Этот роман ведет хронику жизни писателя Говарда Лавкрафта, чьи книги "Зов ктулху", "Крысы в стенах", "Хребты безумия", "Тень над Иннсмутом" и "За гранью времен" считаются каноничными ужасами. Хотя подробности сюжета экранизации пока неизвестны, приближенные к киностудии источники утверждают, что Бениофф и Уайсс возьмутся за идею реальности потусторонних существ из мира Лавкрафта.

Кстати, интерес к произведениям культового писателя не нов для Голливуда. Например, некоторое время назад за адаптацию "Хребтов безумия" планировали взяться Universal и Гильермо дель Торо. Правда, этот проект был отложен из-за проблем с финансированием, но желание увидеть экранизации произведений Лавкрафта никуда не делось.

После завершения "Игры престолов" сценаристы уже успели заключить контракт с Netflix, но, очевидно, уверены, что времени им хватит на все. Правда, неизвестно, будут ли они полностью руководить созданием фильма про Лавкрафта. Да и хотя бы примерные даты премьеры пока не называются.