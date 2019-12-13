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Пятница, 13.12.2019
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Сиквел "Шазама" получил дату релиза: посоревнуется с "Человеком-пауком"

Сиквел "Шазама" получил дату релиза: посоревнуется с "Человеком-пауком"
03:57 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Шазама отправят соревноваться в прокате с Человеком-пауком.

Киностудия Warner Bros. анонсировала дату релиза сиквела фильма "Шазам!", основанного на комиксах компании DC. Продолжение будет представлено зрителям 1 апреля 2022 года.

Прямых конкурентов в этот же день у картины пока нет, однако ровно через неделю в прокате стартует мультфильм "Человек-паук: Через вселенные 2", который рассчитан примерно на ту же аудиторию.

Также на 8 апреля 2022 года намечена премьера пока еще не названного крупнобюджетного проекта студии Universal. Вполне вероятно, речь идет об очередном продолжении или спин-оффе серии приключенческих боевиков "Форсаж".

Кроме этого, стало известно, что фильм, основанный на популярной телевизионной передаче "Улица Сезам", сменил дату выхода в прокат: вместо 4 июня 2021 года, он выйдет 15 января 2022 года.

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"Шазам!", рассказывающий о молодом человеке, который с помощью магического слова мог превращаться в супергероя, был выпущен Warner Bros, в апреле 2019 года. Его кассовые сборы оказались весьма скромными: всего 364 миллиона долларов. Главную роль исполнил Захари Левай, Марк Стронг, в картине также снимались Мишелль Борт, Джимон Хонсу, Адам Броди и другие артисты.

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Фильм, Warner Bros., Shazam.
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