Вин Дизель представляет: "Форсаж" получит "детскую версию" (Видео)

Новости культуры:Вин Дизель анонсировал детскую версию "Форсажа".

Исполнитель главной роли в серии приключенческих боевиков "Форсаж" Вин Дизель представил первый анимационный спин-офф, который будет рассчитан на детскую аудиторию.

Как сообщает издание Variety, сериал под названием "Fast & Furious: Spy Racers" станет совместным проектом потокового сервиса Netflix и студии DreamWorks.

Сюжет шоу сфокусируется на кузене Доминика Торетто по имени Тони и группе его юных друзей-шпионов. Одну из героинь мультфильма будет озвучивать 11-летняя дочь Дизеля, которая также присутствовала на презентации.

"Она родилась, когда мы снимали "Форсаж 4". Это был долгий день, когда Пабло и я боролись друг с другом в одной из сцен. В конце дня он пришел ко мне в трейлер и сказал: "Ты чем озабочен?". А у меня был секрет. Я никому в мире не говорил, что моя дочь вот-вот родится. Я никогда не забуду, что он мне сказал: "Вин, ты пойдешь в ту больничную палату и перережешь пуповину. Это будет лучший день в твоей жизни". В тот день она и родилась. Я вспоминаю это потому, что тема семьи всегда много значила в саге "Форсаж", чем я очень горжусь", - сказал Дизель.

Премьера нового сериала состоится 26 февраля 2019 года на платформе Netflix.