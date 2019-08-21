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Киану Ривз сыграет Нео в четвертой "Матрице"

Киану Ривз сыграет Нео в четвертой "Матрице"
03:45 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Warner Bros. подтвердила съемки четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс.

За это лето Киану Ривз (Keanu Reeves) успел принести в дом уже второй праздник. Сначала стало известно, что актёр появится в Cyberpunk 2077, а теперь — ещё и в продолжении "Матрицы"!

Как передаёт Variety, Ривз вернётся к роли Нео, а Кэрри-Энн Мосс (Carrie-Anne Moss) — к роли Тринити. Режиссёром и сценаристом вновь выступит Лана Вачовски (Lana Wachowski), одна из бывших братьев, работавших над оригинальной трилогией. Производством и распространением фильма по всему миру займутся Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures.

"Мы очень рады вернуться к "Матрице" вместе с Ланой, — заявил председатель правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих (Toby Emmerich). — Лана — настоящий визионер, уникальный и оригинальный творческий руководитель, и мы рады, что она работает над сценарием, а также занимается постановкой и продюсированием новой главы во вселенной "Матрицы"".

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Каких-либо подробностей о сюжете грядущей киноленты пока нет. Согласно источникам издания, роль Морфеуса, которого ранее играл Лоуренс Фишбёрн (Laurence Fishburne), могут отдать более молодому актёру. Производство картины должно стартовать в 2020 году.

По данным Variety, решение о воскрешении франшизы с частью оригинального состава было принято Warner Bros. после внушительного финансового успеха "Джона Уика 3" и "Истории игрушек 4", где принимал участие Ривз. Также компанию впечатлил сценарий Ланы Вачовски.

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Warner Bros., Киану Ривз, Матрица, Кэрри-Энн Мосс.
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