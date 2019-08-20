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"Рэмбо: Последняя кровь": Сталлоне показал новый тизер фильма (Видео)

"Рэмбо: Последняя кровь": Сталлоне показал новый тизер фильма (Видео)
21:59 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал новый тизер боевика "Рэмбо: Последняя кровь".

Актер возвращается к своей культовой роли – ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо. Ролик Слай опубликовал на своей странице в Instagram.

"Не он это начал, но он это закончит", - подписал тизер Сталлоне. В ролике содержится много отсылок к первому фильму франшизы "Рэмбо: Первая кровь". "Я наконец вернулся домой, чтобы защитить единственную семью, которую знал", - говорит за кадром его герой.

По сюжету Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы отыскать пропавшую Габриэль – дочь своей подруги, о которой он заботился вместо родного отца. Вместе с местной журналисткой Кармен они выходят на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми и сексуальным рабством. Чтобы положить конец их злодеяниям Рэмбо вспоминает все, чему научился на войне.

 
 
 
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BRAND NEW TEASER !! I am re-posting this FULL frame! IT GETS BETTER THE 2ND TIME.. “… They started it, I will end it!” Rambo said. Coming September 20

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

"Рэмбо 5: Последняя кровь": в сети появился тизер-трейлер фильма (Видео)

Напомним, сейчас Сталлоне совместно с Дольфом Лундгреном работают на сериалом. Сценарий проекта написал Кен Санцел, а главную роль сыграет сам Лундгрен, который предстанет в образе тайного спецагента департамента безопасности ООН. Где и когда выйдет телешоу, пока не известно.

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Фильм, Сильвестр Сталлоне, Тизер, Рэмбо, Рэмбо: Последняя кровь.
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