"Рэмбо: Последняя кровь": Сталлоне показал новый тизер фильма (Видео)

Новости культуры:Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал новый тизер боевика "Рэмбо: Последняя кровь".

Актер возвращается к своей культовой роли – ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо. Ролик Слай опубликовал на своей странице в Instagram.

"Не он это начал, но он это закончит", - подписал тизер Сталлоне. В ролике содержится много отсылок к первому фильму франшизы "Рэмбо: Первая кровь". "Я наконец вернулся домой, чтобы защитить единственную семью, которую знал", - говорит за кадром его герой.

По сюжету Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы отыскать пропавшую Габриэль – дочь своей подруги, о которой он заботился вместо родного отца. Вместе с местной журналисткой Кармен они выходят на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми и сексуальным рабством. Чтобы положить конец их злодеяниям Рэмбо вспоминает все, чему научился на войне.

Напомним, сейчас Сталлоне совместно с Дольфом Лундгреном работают на сериалом. Сценарий проекта написал Кен Санцел, а главную роль сыграет сам Лундгрен, который предстанет в образе тайного спецагента департамента безопасности ООН. Где и когда выйдет телешоу, пока не известно.