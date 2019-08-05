"Надеюсь, она будет лучше оригинала": создательница "Матрицы" поддержала идею перезапуска

Новости культуры: В марте 2017 году инсайдеры сообщили, что студия Warner Bros. собирается перезапустить популярную франшизу "Матрица".

Хотя многие поклонники отнеслись к идее скептически, Лилли Вачовски, одна из режиссеров проекта, наконец прокомментировала новость и поддержала идею студии.

Лилли Вачовски (урожденная Энди) придумала, написала сценарий и сняла «Матрицу» совместно с сестрой Ланой (урожденная Ларри Вачовски). Полтора года назад из-за комментариев постановщика Чада Стахелски поклонники решили, что создательницы примут участие в перезапуске фильма в качестве продюсеров, однако это была ложная информация. Это подтвердила сама Лилли на встрече Ассоциации телевизионных критиков. Она сообщила, что не сможет приложить руку к новому проекту из-за занятости на других. Но само решение Warner Bros. перезапустить франшизу 90-ых постановщица поддержала.

"Мне нравится, когда истории уходят в мир, а позже возвращаются уже другими. Я хочу сказать, в этом и есть суть повествования. Я лишь часть чего-то большего. Я этим больше не распоряжаюсь, так что не могу дождаться, чтобы услышать, какую историю расскажет кто-то другой. Надеюсь, она будет лучше оригинала", — поделилась своим мнением Вачовски.

Напомним, по словам инсайдеров, главную роль в перезапуске может сыграть звезда «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан, но пока доподлинно неизвестно, снимут в итоге новую «Матрицу» или нет.