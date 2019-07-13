Какой фильм посмотреть: киноленты об интеллекте и расширении границ сознания (Видео)

Новости культуры: Если вам не дают покоя вопросы о потенциале интеллекта и о потаенных способностях мозга, то эти ленты вам непременно понравятся!

Фильмы о способностях человеческого мозга практически всегда становятся хитами, надолго оставаясь в списках лучших кинолент всех времен и народов.

1. "Собачье сердце" (1988)

Задолго до мышонка Элджернона появилась потрясающая повесть Булгакова, которую запрещали публиковать более 60 лет. Книга вызвала мощный резонанс и через три года после первой публикации вышла блистательная советская экранизация. Редко встретишь фильмы, так точно отражающие события и общий дух оригинального произведения. Тут же нашлись лизоблюды, накинувшиеся на фильм и мечтавшие отрубить создателям руки-ноги-головы. Если же советская научно-фантастическая лента тронет вас до глубины души, посмотрите более раннюю итальянскую версию с не менее потрясающими актерами.

Это история о мировом светиле – профессоре Преображенском. Фамилия ему идет, ведь гений преображает своих пациентов. Стремясь изучить природу человека, доктор пересадил уличному псу часть человеческих органов: семенные железы и гипофиз – придаток мозга. Донором органов стал покойный тунеядец и алкоголик с крайне скверным характером. Сперва Преображенский был в восторге от результатов опыта: собака стала молниеносно эволюционировать, превращаясь в человека. Беспородный Шарик научился говорить, приобрел пусть и скудный, но интеллект. Он по-своему хитер и довольно быстро начинает строить карьеру в ужасающей сфере. Да, зверь стал человеком, вот только в былом псе человеческого было больше…

2. "Газонокосильщик" (1992)

Пусть вас не сбивает с толку название фильма, поскольку сюжет мало связан с популярным произведением Стивена Кинга, зато в нем прослеживаются отсылки к великому роману "Цветы для Элджернона". Мы знакомимся с гениальным ученым и его газонокосильщиком – парнем добрым, но умственно отсталым. Ученый решает провести эксперимент по усилению интеллекта и его подопытным "кроликом" становится тот самый газонокосильщик. Скоро ученик превзойдет своего создателя. Скоро от добродушного дурачка не останется и следа.

3. "Феномен" (1996)

Джордж Мэлли был обычным трудолюбивым парнем и работал в собственной крохотной автомастерской. Умом он не блистал и не отличался особыми талантами до своего 37 дня рождения. Непонятная сила наделила парня сверхспособностями. Джордж превратился в настоящего гения, способного предсказывать катаклизмы и управлять предметами.

4. "Без чувств" (1998)

Довольно крамольная комедия с черным юмором придется по душе любителям шуток для взрослых. Дэррил Уизерспун отчаянно пытается вырваться из гетто и получить образование. Парень не глуп у него все могло бы сложиться хорошо, вот только денег катастрофически не хватает. Борясь с нищетой, Дэррил готов взяться за любые подработки и однажды соглашается побыть подопытным в проверке нового препарата. Во время сообщения о побочных эффектах, парень заснул от усталости и толком не знал, с чем столкнется. Прием лекарств наделяет Уизерспуна фантастическими способностями, но побочные эффекты нарушают работу органов чувств.

5. "Матрица" (1999)

Увлекательная лента о виртуальной реальности стала культовым фильмом современности, заставив многих задуматься о том, к чему может привезти развитие технологий. Главный герой с удивлением узнает, что окружающий его мир не более, чем иллюзия, схожая с компьютерной симуляцией. Он может навсегда остаться в симуляции и жить довольно неплохо, а может вырваться в реальность, приобретя невероятные способности. Надо просто сделать выбор: выпить синюю таблетку или красную, которая продемонстрирует ему истинную жизнь и покажет Матрицу со стороны. Какую таблетку выбрали бы вы?

6. "Час расплаты" (2003)

Талантливый ученый по имени Майкл Дженнингс даже не знает, что ему то и дело стирают воспоминания, дабы он забыл крайне важную информацию. Заподозрив неладное, Майкл использует свои научные разработки, чтобы восстановить ход событий. В этом ему помогает конверт с обычными, казалось бы, предметами.

7. "99 франков" (2007)

Октав Паранго – талантливый копирайтер средних лет, построивший успешную карьеру в области рекламы. Жизнь мужчину балует: у него предостаточно денег, красивых женщин и особенно – наркотиков. Однако мировоззрения героя рушатся после встречи с необычным человеком, который заставит его пересмотреть отношение к материальным ценностям, к окружающим и к самому себе. Шоры спадут с его глаз, мир уже никогда не будет прежним. Быть может, это просто кризис среднего возраста дает о себе знать?

8. "Особо опасен" (2008)

Один из лучших психологических триллеров XXI века и захватывающий боевик про обычного на вид паренька, столкнувшегося с группой странных наемных убийц. Ему предстоит открыть в себе невероятные способности, но для этого придется приоткрыть завесы тайны мироздания. Не каждый справится с задачей, не каждый останется в живых.

9. "Начало" (2010)

Захватывающая фантастическая лента с великолепным актерским составом и потрясающим сюжетом. Главные герои способны влиять на людей, проникая в глубины сознания окружающих, пока те спят. Однако у снов есть опасности: не всегда можно отличить реальность от сновидения. И если умрешь во сне, то наяву уже не проснешься...

10. "Области тьмы" (2011)

Эта лента о разбогатевшем нищем стала культовой, но до сих пор не стихают яростные споры из-за русской адаптации заголовка. Дело в том, что оригинальное название "Безграничность" (Limitless) гораздо лучше отображает смысл происходящего, подчеркивая безграничные возможности человеческого мозга. Главный герой погряз в нищете, но его судьба скоро изменится. Приняв странный препарат, парень вдруг стал намного умнее, быстрее, смелее. Работа его мозга ускорилась. Позднее вышел сериал, посвященный тому же препарату. К сожалению, Эдвард Морра практически не появлялся на экране, но зрители показали его дальнейший успех. Бывший неудачник стал сенатором, способным возглавить президентский пост. О как!

11. "Меняющие реальность" (2011)

Существующий мир работает четко по плану таинственного Верховного, о чем обычные люди не знают. Но реальность можно изменить, нарушив ход событий, вот только последствия могут быть крайне неприятными. Главные герои (чья любовь была запланирована, а затем переписана) стремятся быть вместе, но за ними по пятам следуют таинственные люди со странными способностями.

12. "Generation P" (2011)

Нередко сложно понять, действительно ли с персонажами происходит что-то странное или же все это просто бред наркомана. Российская экранизация одноименного романа вызвала неоднозначные отзывы. С одной стороны, в ней показана иллюзорность нашего мира и реальность мира иллюзий, однако многие моменты являются результатом приема наркотиков. Надо признать, что тут явно заметно влияние романа "99 франков": есть и та же сатира на рекламный бизнес, а так же нелегальные препараты, меняющее сознание. Правда работа Пелевина вышла в свет немного раньше книги Бегбедера. Может, это один из тех случаев, когда разных людей посещают схожие мысли? Как человек, рискнувший пойти на этот фильм на первом свидании, крайне не рекомендую смотреть его в присутствии высокочувствительных натур, поскольку в ленте много забористого мата.

13. "Красные огни" (2012)

Том Бакли – талантливый физик, прослывший скептиком. Парень по непонятной причине зациклен на поиске и разоблачении людей с якобы паранормальными способностями. Его новой идеей-фикс становится разоблачение известного экстрасенса. Однако расследование сопровождается необъяснимыми событиями. Неужели экстрасенсы действительно существуют или все это – один сплошной обман?

14. "Люси" (2014)

Если любите фильмы про крутых женщин, то посмотрите этот относительно новый триллер. Он во многом напоминает "Области тьмы", но в нем меньше личностных драм и больше фантастики. Девушка Люси попадает в плен к странным наркоторговцам. Она должна была перевезти партию запрещенного вещества в собственном теле, но упаковка раскрылась и наркотик попал в кровь Люси. С ней немедленно стали происходить разительные перемены: трусишка и глуповатая слабачка вдруг превратилась в смертоносного гения, приобретя способность меня себя и окружающий мир.

15. "Вне/себя" (2015)

Дэмиен Хэйл вот-вот умрет от неизлечимой болезни, но ученые дарят ему надежду, обещая пересадить его разум в молодое и здоровое тело. Однако у метода есть побочные эффекты в виде галлюцинаций. Вскоре мужчина понимает, что его обманули: новообретенное тело содержит дремлющий разум своего изначального владельца! Как двум личностям выжить в одном сосуде и не сойти с ума?