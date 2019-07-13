Китайские зрители раскритиковали трейлер "Мулан": что случилось

Новости культуры: Внимательные китайские зрители заметили киноляп в трейлере фильма "Мулан" и раскритиковали его.

К созданию фильмов о прошлых эпохах нужно подходить со всей ответственностью, даже если это ремейк мультфильма. Студия Disney пренебрегла этим принципом, за что и поплатилась: китайские зрители остались недовольны дебютным трейлером "Мулан".

Как оказалось, в полутораминутном ролике пользователи заметили историческую неточность, на которую не все захотели закрывать глаза. Согласно легенде, на которой был основан и одноименный мультфильм, Хуа Мулан родилась в пятом веке на севере Китая.

Зрители обратили свое внимание на то, что в трейлере фильма героиня живет в так называемом "тулоу" — круглом глинобитном доме, которых в то время в северном регионе страны быть не могло. Во-первых, подобные постройки были распространены лишь на юго-востоке Китая, в провинции Фуцзянь, а во-вторых, возводить их начали через тысячу лет после событий фильма.

"Disney не стоит быть такими небрежными и думать, что раз тулоу красивые, то Мулан просто может жить в них. Она не из Фуцзянь! Создатели будто подумали: "О, этот элемент действительно китайский, такой восточный, поэтому я вставлю его в фильм, чтобы все точно знали, что он очень китайский", — пожаловались интернет-пользователи. Они отметили, что ремейк пытается понравиться американским зрителям и при этом оказывает неуважение к другой культуре и народу. Учитывая, что одна ошибка возмутила немало зрителей, можно только предполагать, как они отнесутся к фильму в целом.