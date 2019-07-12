Райан Рейнольдс пополнил актерский состав самого дорогого фильма от Netflix

Новости культуры: Звезда "Дэдпула" присоединился к Галь Гадот и Дуэйну Джонсону в новом фильме "Красное уведомление".

Лента, права на которую у студии Universal купил стрим-сервис Netflix, расскажет об агенте Интерпола, идущем по следу самого разыскиваемого и неуловимого международного преступника, который специализируется на краже произведений искусства.

Действие фильма будет происходить во множестве стран.

Режиссером и автором сценария "Red Notice"("Красное уведомление") выступает Роусон Маршалл Тербер, ранее работавший с Дуэйном Джонсоном над боевиком "Небоскреб".

Ранее планировалось выпустить картину 13 ноября 2020 года, но теперь точная дата премьеры не называется.

Отмечается, что это будет высокобюджетный фильм. Бюджет проекта - от 120 до 150 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих продуктов Netflix.

Для Рейнольдса "Red Notice"("Красное уведомление") станет уже вторым проектом для Netflix после ленты "6 Underground".