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Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

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Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
10:20 Пт, 3 Май 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: Facebook

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Вчера 31-летняя Блейк Лайвли пришла на премьеру анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу" (Pokemon: Detective Pikachu) в Нью-Йорке, чтобы поддержать мужа, 42-летнего Райана Рейнольдса. 

Супруги фотографировались вместе и буквально светились от счастья. В своих соцсетях звездная чета пока не афиширует пополнение в семье. Впрочем, на двух предыдущих беременностях Блейк пара также старалась не акцентировать внимание.

Мы хотим, чтобы у наших детей была такая же нормальная жизнь, как была и у нас в детстве. Мы не хотим лишать их того, что у нас было, потому что тогда мы будем чувствовать себя настоящими эгоистами, — сказала Лайвли в интервью Marie Claire 2016 году.

Напоним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году, а в сентябре 2012 года официально зарегистрировали свои отношения. У пары растут две девочки: Джеймс родилась 16 декабря 2014 года, а Инес появилась на свет 28 сентября 2016-го.

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К слову, ранее в интервью оба селебрити намекали, что хотели бы иметь большую семью.

В моей семье было пятеро детей! А в семье Райана — четверо, так что такая уж у нас судьба, — пошутила Блейк в эфире одного из западных телешоу.

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Беременность, Знаменитости, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли.
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