Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка

Новости шоу бизнеса: Актриса появилась на красной дорожке в обтягиващем желтом платье, которое не оставило сомнений - звезда ждет третьего ребенка!

Вчера 31-летняя Блейк Лайвли пришла на премьеру анимационного фильма "Покемон. Детектив Пикачу" (Pokemon: Detective Pikachu) в Нью-Йорке, чтобы поддержать мужа, 42-летнего Райана Рейнольдса.

Супруги фотографировались вместе и буквально светились от счастья. В своих соцсетях звездная чета пока не афиширует пополнение в семье. Впрочем, на двух предыдущих беременностях Блейк пара также старалась не акцентировать внимание.

Мы хотим, чтобы у наших детей была такая же нормальная жизнь, как была и у нас в детстве. Мы не хотим лишать их того, что у нас было, потому что тогда мы будем чувствовать себя настоящими эгоистами, — сказала Лайвли в интервью Marie Claire 2016 году.

Напоним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году, а в сентябре 2012 года официально зарегистрировали свои отношения. У пары растут две девочки: Джеймс родилась 16 декабря 2014 года, а Инес появилась на свет 28 сентября 2016-го.

К слову, ранее в интервью оба селебрити намекали, что хотели бы иметь большую семью.

В моей семье было пятеро детей! А в семье Райана — четверо, так что такая уж у нас судьба, — пошутила Блейк в эфире одного из западных телешоу.