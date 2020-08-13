Переносов больше не будет: "Новые мутанты" выходят в прокат

Компания Disney наконец запускает новый фильм о мутантах в кинотеатрах.

Супергеройский хоррор "Новые мутанты" должен был стать перезапуском кинофраншизы "Люди Икс". Но по разным причинам, выход фильма за последние два года переносился множество раз,. И вот свершилось - наконец-то картина выходит в прокат. По крайней мере, об этом свидетельствует письмо с графиком премьер, которое разослала компания Disney.

В письме говорится, что старт продажи билетов на "Новых мутантов" разрешен с утра 18 августа, а показ картины на территории США начнется с 28 августа. В афишах украинских кинотеатров выход фильма запланирован на 3 сентября.

Картина расскажет о группе подростков-мутантов с суперспособностями, которых держат под замком в специальном учреждении. Запертые в четырех стенах герои постепенно формируют новую команду Людей Икс. Главные роли в фильме сыграли Блю Хант, Чарли Хитон, Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой и Генри Зага. Режиссером выступил Джош Бун. В случае успеха картины он планирует выпустить два сиквела.

Отметим, что регулярные переносы премьеры преследовали "Новых мутантов" еще с 2018 года. Сначала фильм показался студии недостаточно страшным и его пришлось перемонтировать, потом выходу картины помешала сделка о покупке студии 21st Century Fox корпорацией Disney, а затем премьеру несколько раз переносили из-за коронавируса.