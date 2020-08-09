Ульяна Распутина всем покажет: фанатов порадовал новый тизер "Новых мутантов" (Видео)

20-секундный ролик посвящен одной из главных героинь фильма Ульяне Распутиной/Мэджик, которую играет 24-летняя актриса Аня Тейлор Джой.
Судя по тизеру, она задаст жару.
"Вот поэтому люди и любят магию. Встречайте Ульяну Распутину", - говорится к описанию видеоролика.
there's a reason people believe in magik. meet illyana rasputin. pic.twitter.com/aIuGnXi2po
— New Mutants (@NewMutantsFilm) August 6, 2020
В тизере мы можем увидеть, как Мэджик ловко сражается со своим Мечом Души. Кроме этого, девушка вступает в схватку с Демоном-медведем.
Напомним, новый фильм рассказывает о пяти молодых мутантах, которые обладают сверхъестественными способностями. Их удерживают на секретном объекте, где им предстоит сразиться со смертельными угрозами.
Премьера супергеройского хоррора запланирована на 3 сентября 2020 года.
Как сообщалось ранее, во время фестиваля Comic-Con, который проходит в онлайн формате, были представлены новый тизер и первые минуты фильма "Новые мутанты".