Ульяна Распутина всем покажет: фанатов порадовал новый тизер "Новых мутантов" (Видео)

На официальном аккаунте супергеройского фильма "Новые мутанты" в Twitter опубликовали новый тизер.

20-секундный ролик посвящен одной из главных героинь фильма Ульяне Распутиной/Мэджик, которую играет 24-летняя актриса Аня Тейлор Джой.

Судя по тизеру, она задаст жару.

"Вот поэтому люди и любят магию. Встречайте Ульяну Распутину", - говорится к описанию видеоролика.

there's a reason people believe in magik. meet illyana rasputin. pic.twitter.com/aIuGnXi2po — New Mutants (@NewMutantsFilm) August 6, 2020

В тизере мы можем увидеть, как Мэджик ловко сражается со своим Мечом Души. Кроме этого, девушка вступает в схватку с Демоном-медведем.

Напомним, новый фильм рассказывает о пяти молодых мутантах, которые обладают сверхъестественными способностями. Их удерживают на секретном объекте, где им предстоит сразиться со смертельными угрозами.

Премьера супергеройского хоррора запланирована на 3 сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, во время фестиваля Comic-Con, который проходит в онлайн формате, были представлены новый тизер и первые минуты фильма "Новые мутанты".