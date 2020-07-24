"Новые мутанты": на Comic-Con показали первые минуты супергеройского хоррора (Видео)

Во время фестиваля Comic-Con, который проходит в онлайн формате, были представлены новый тизер и первые минуты фильма "Новые мутанты".

На онлайн-фестивале Comic Con at Home прошла панель с участием актерского состава и американского кинорежиссера "Новых мутантов" Джоша Буна.

Судя по новым роликам, у "Новых мутантов" есть шанс окупить себя, даже несмотря на то, что фильм пережил много проблемных моментов, начиная с 2017 года, когда лента уже была готова к показу на больших экранах.

Выход хоррора уже неоднократно переносился из года в год. Если студии 20th Century Fox и Marvel Entertainment повезет с кассовым прокатом, то только из-за недостатка свежих блокбастеров, которые оказались неготовы к выходу в условиях пандемии.

Напомним, что по сюжету пять молодых мутантов, находящихся на секретном объекте против своей воли, должны сразиться с угрозами своих способностей, а также с грехами своего прошлого.

Премьера запланирована на 27 августа этого года.

Как сообщалось ранее, Disney отложила выход "Мулан" на неопределенный срок.