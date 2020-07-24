Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве снова более сотни больных коронавирусом: данные по районам
В Киеве снова более сотни больных коронавирусом: данные по районам
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева
Все теннисные турниры в Китае отменены
Все теннисные турниры в Китае отменены
Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"
Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет "Танцев со звездами-2020"

Снят с проката: Disney отложила выход "Мулан" на неопределенный срок

Снят с проката: Disney отложила выход "Мулан" на неопределенный срок
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года отложили на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. "Мулан" сняли с проката.

Выход фильма, снятого по мотивам поэмы "Баллада Мулан", был запланирован еще на март, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы киностудии. Фильм переносили на 24 июля, потом на 21 августа.

В связи с тем, что число заболевших коронавирусом в Северной Америке только растет, компания Disney не может точно объявить о новой дате релиза.

Как официально заявили в студии, "сегодня это означает приостановку наших планов выпуска ленты "Мулан", поскольку мы заново оцениваем, как мы можем наиболее эффективно донести эту историю до аудитории по всему миру".

Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в странном мультсериале Futha Mucka

Также стоит отметить, что премьеры фильмов "Аватар 2" и новой части "Звездных войн" также были перенесены на 16 декабря 2022 года и 22 декабря 2023 года соответственно.

Как сообщалось ранее, кинокомпания NewLine отказалась от планов начать съемки фильма "Черный Адам", основанного на комиксах студии DC, в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Дата, Мулан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
02 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
03 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
04 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
05 Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент наградил орденами и медалями 31 военного, шестерых - посмертно
Президент наградил орденами 31 военного, шестерых - посмертно
Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
Под Киевом на глазах у ребенка застрелили мужчину
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
Статус катастрофы: из затонувшего танкера в Одессе снова вытекла нефть
Меган Маркл и принц Гарри обвиняют СМИ в преследовании
Меган Маркл и принц Гарри обвиняют СМИ в преследовании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь