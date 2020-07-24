Снят с проката: Disney отложила выход "Мулан" на неопределенный срок

Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года отложили на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. "Мулан" сняли с проката.

Выход фильма, снятого по мотивам поэмы "Баллада Мулан", был запланирован еще на март, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы киностудии. Фильм переносили на 24 июля, потом на 21 августа.

В связи с тем, что число заболевших коронавирусом в Северной Америке только растет, компания Disney не может точно объявить о новой дате релиза.

Как официально заявили в студии, "сегодня это означает приостановку наших планов выпуска ленты "Мулан", поскольку мы заново оцениваем, как мы можем наиболее эффективно донести эту историю до аудитории по всему миру".

Также стоит отметить, что премьеры фильмов "Аватар 2" и новой части "Звездных войн" также были перенесены на 16 декабря 2022 года и 22 декабря 2023 года соответственно.

Как сообщалось ранее, кинокомпания NewLine отказалась от планов начать съемки фильма "Черный Адам", основанного на комиксах студии DC, в 2020 году.