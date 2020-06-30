Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили

Выход фильма, снятого по мотивам поэмы "Баллада Мулан", был запланирован еще на март, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы киностудии. Дебют фильма перенесли на 24 июля.
Сейчас Disney снова решила перенести релиз. В кинотеатрах "Мулан" появится в конце лета - 21 августа.
"Хотя коронавирус и изменил наши планы, касающиеся выхода "Мулан", но мы будем продолжать подстраиваться под нынешние условия. Эта ситуация не поколебала нашу веру в силу данного фильма", - сказал Алан Хорн (сопредседатель Disney и главный креативный директор).
Ожидается, что "Мулан" получит резонанс в Китае. Из-за пандемии все китайские кинотеатры в настоящее время закрыты, и даты открытия пока не известны, а учитывая важность фильма в Поднебесной, было бы рискованно выпустить фильм и оставить позади китайскую аудиторию.
Напомним, главная роль досталась китайской актрисе Лю Ифэй, а Императора сыграл Джет Ли. Режиссер - Ники Каро.