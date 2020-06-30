Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили

Студия Disney отложила премьеру фильма "Мулан" еще на месяц. Об этом сообщает Variety.

Выход фильма, снятого по мотивам поэмы "Баллада Мулан", был запланирован еще на март, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы киностудии. Дебют фильма перенесли на 24 июля.

Сейчас Disney снова решила перенести релиз. В кинотеатрах "Мулан" появится в конце лета - 21 августа.

"Хотя коронавирус и изменил наши планы, касающиеся выхода "Мулан", но мы будем продолжать подстраиваться под нынешние условия. Эта ситуация не поколебала нашу веру в силу данного фильма", - сказал Алан Хорн (сопредседатель Disney и главный креативный директор).

Ожидается, что "Мулан" получит резонанс в Китае. Из-за пандемии все китайские кинотеатры в настоящее время закрыты, и даты открытия пока не известны, а учитывая важность фильма в Поднебесной, было бы рискованно выпустить фильм и оставить позади китайскую аудиторию.

Напомним, главная роль досталась китайской актрисе Лю Ифэй, а Императора сыграл Джет Ли. Режиссер - Ники Каро.