По слухам, Disney планирует перезагрузку "Крепкого орешка"

Есть мнение, что "Крепкий орешек" лучше было оставить в виде трилогии, но поскольку эта киносерия оказалась столь популярной, голливудские продюсеры не остановились и выпустили еще две части.

Пятый фильм "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" (2013) — солидный боевик, который был благосклонно принят критиками, но в этой картине Джон Макклейн в исполнении Брюса Уиллиса растерял свою непосредственность, превратившись в очередного несокрушимого героя, который сбивает реактивные самолеты голыми руками.

Несмотря на это, "Крепкий орешек" остается заманчивой экшен-франшизой, поэтому появление шестой части не исключено.

Как передает портал We Got This Covered, компания Disney рассматривает вариант с перезапуском "Крепкого орешка", в котором Сэмюэл Л. Джексон может исполнить камео, вернувшись к роли Зевса Карвера. Напомним, что Disney получила права на франшизу, выкупив студию 21st Century Fox.

"Крепкий орешек 6" задумывался как приквел, но несколько лет назад проект был заброшен. Возможно, в ближайшие годы Disney попытается возродить франшизу, поскольку "Крепкий орешек" остается привлекательным брендом от кино.