Netflix планирует снять сериал по игре Cyberpunk 2077

По мотивам игры Cyberpunk 2077 снимут сериал.

Стриминговый портал Netflix сообщил, что снимет сериал по игре Cyberpunk 2077, которая выйдет в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Аниме-сериал из 10 эпизодов будет называться Cyberpunk: Edgerunners.

Режиссером сериала станет японец Хироюки Имаиси, а композитором Акира Ямаока. Создатели покажут историю человека, который ведет борьбу за выживание в гигантском мегаполисе.

Выход сериала запланирован в 2022 году.

Напоминаем, на днях в CD Projekt RED объявили, что выход самой игры переносится на 19 ноября. Это уже второй перенос даты выхода игры — ранее он был запланирован на 17 сентября, а изначально — на апрель 2020 года.

Ноябрьский релиз Сyberunk 2077 состоится на всех платформах одновременно, — поиграть можно будет на ПК, PlayStation 4 или Xbox One.