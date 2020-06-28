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Netflix планирует снять сериал по игре Cyberpunk 2077

Netflix планирует снять сериал по игре Cyberpunk 2077
03:32 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
По мотивам игры Cyberpunk 2077 снимут сериал.

Стриминговый портал Netflix сообщил, что снимет сериал по игре Cyberpunk 2077, которая выйдет в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Аниме-сериал из 10 эпизодов будет называться Cyberpunk: Edgerunners.

Режиссером сериала станет японец Хироюки Имаиси, а композитором Акира Ямаока. Создатели покажут историю человека, который ведет борьбу за выживание в гигантском мегаполисе.

Выход сериала запланирован в 2022 году.

Напоминаем, на днях в CD Projekt RED объявили, что выход самой игры переносится на 19 ноября. Это уже второй перенос даты выхода игры — ранее он был запланирован на 17 сентября, а изначально — на апрель 2020 года.

Ноябрьский релиз Сyberunk 2077 состоится на всех платформах одновременно, — поиграть можно будет на ПК, PlayStation 4 или Xbox One.

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Все по теме:

Сериал, Игра, Netflix, Cyberpunk 2077.

Автор:

Телеграф
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