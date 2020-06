Протесты в США: презентацию Cyberpunk 2077 отложили

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили на две недели из-за ситуации в США

Изначально шоу должно было пройти 11 июня, однако его перенесли на 25 июня. Разработчики планировали показать геймплей и даже устроить hands-on для журналистов.

"Мы решили перенести Night City Wire на 25 июня. Мы все ещё хотим поделиться новой информацией об игре, но сейчас идут более важные дискуссии, и мы хотим, чтобы они были услышаны. Мы целиком и полностью выступаем против расизма, нетолерантности и насилия. Black Lives Matter", - указано в сообщении на официальной странице в Twitter.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020