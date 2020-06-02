Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тыс кибератак
За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тыс кибератак
Энергоэффективность общественных зданий: ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита
Повышение энергоэффективности: ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри
СМИ: В Facebook нашли тайный аккаунт принца Гарри

"Это наша собственная пандемия": Джордж Клуни высказал свое мнение о протестах

"Это наша собственная пандемия": Джордж Клуни высказал свое мнение о протестах
22:11 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса:Популярный актер Джордж Клуни отреагировал на убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

Протесты, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицейскими в Миннеаполисе, не смогли оставить равнодушным Джорджа Клуни.

В издании The Daily Beast он опубликовал антирасистскую колонку, где сравнил расизм с пандемией.

Сначала актер вспомнил случай 1992 года, когда присяжные оправдали четырех белых офицеров полиции Лос-Анджелеса, которые жестоко избили темнокожего строителя Родни Кинга, а также еще нескольких пострадавших от похожих инцидентов людей.

Звезду "Ривердейла" арестовали за участие в протестах

"Нам нужны системные перемены в правоохранительных органах и судебной системе. Нет сомнений, что Джордж Флойд был убит. Это наша собственная пандемия. Она воздействует на нас всех, и спустя 400 лет мы по-прежнему не нашли от этого вакцины. Кажется, мы вообще перестали искать это лечение и просто пытаемся каждый раз справляться с этой травмой в индивидуальном порядке. И мы точно не справляемся. Так что на этой неделе, когда вы будете думать о том, что делать, чтобы решить эти проблемы, просто вспомните о том, кто создал их. Есть лишь один способ создать настоящие перемены в этой стране. Проголосовать", - написал Клуни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, США, Протесты, Джордж Клуни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня
04 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
05 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент объяснил, как решить проблему &quot;кадрового голода&quot; в Украине
Президент объяснил, как решить проблему "кадрового голода" в Украине
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
В Британии число жертв COVID-19 превысило 50 тыс
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
Специалистам удалось найти место с самым чистым воздухом на Земле
Специалистам удалось найти место с самым чистым воздухом на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь