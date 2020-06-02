"Это наша собственная пандемия": Джордж Клуни высказал свое мнение о протестах

Новости шоу бизнеса:Популярный актер Джордж Клуни отреагировал на убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

Протесты, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицейскими в Миннеаполисе, не смогли оставить равнодушным Джорджа Клуни.

В издании The Daily Beast он опубликовал антирасистскую колонку, где сравнил расизм с пандемией.

Сначала актер вспомнил случай 1992 года, когда присяжные оправдали четырех белых офицеров полиции Лос-Анджелеса, которые жестоко избили темнокожего строителя Родни Кинга, а также еще нескольких пострадавших от похожих инцидентов людей.

"Нам нужны системные перемены в правоохранительных органах и судебной системе. Нет сомнений, что Джордж Флойд был убит. Это наша собственная пандемия. Она воздействует на нас всех, и спустя 400 лет мы по-прежнему не нашли от этого вакцины. Кажется, мы вообще перестали искать это лечение и просто пытаемся каждый раз справляться с этой травмой в индивидуальном порядке. И мы точно не справляемся. Так что на этой неделе, когда вы будете думать о том, что делать, чтобы решить эти проблемы, просто вспомните о том, кто создал их. Есть лишь один способ создать настоящие перемены в этой стране. Проголосовать", - написал Клуни.