Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
Умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров

Звезду "Ривердейла" арестовали за участие в протестах

Звезду "Ривердейла" арестовали за участие в протестах
17:25 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Коул Спроус сообщил, что был среди протестующих, многих из которых арестовали в воскресенье во время протеста в Санта-Монике.

Спроус примкнул к мирной группе протестующих граждан, однако ситуация накалилась, когда другая группа начала грабить магазины и выражать протест через вандализм. Это привело к тому, что на место прибыла полиция и попыталась проредить толпу, предоставив протестующим возможность уйти. Но группа Спроуса была среди тех, кто не хотел уходить, что в конечном итоге привело к их аресту.

По этому поводу Коул выложил публикацию у себя в Instagram: "Пока ненасытные медиа не свели эту тему к моему аресту, я хочу прояснить ситуацию: жизни черных важны. Мирный протест, беспорядки - это абсолютно законные формы протеста. Я был задержан, когда стоял в знак солидарности, как и многие в тот день в Санта-Монике. Нам дали возможность уйти, нам сообщили, что если мы не отступим, то будем арестованы. Когда многие развернулись, чтобы уйти, мы обнаружили еще одну линию полицейских, блокирующих наш маршрут".

Спроус отметил, что он не хочет, чтобы рассказ о его аресте отвлекал от сути протеста.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Cole Sprouse (@colesprouse) on

"Последствия моего задержания - ничто по сравнению с другими участниками движения. Эта история вообще не обо мне. Это о том, чтобы встать рядом с другими, когда ситуация обостряется, обеспечивая поддержку, демонстрируя и делая правильные вещи", - подытожил актер.

Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили

Санта-Моника - всего лишь одно из многих мест в США, где в последние дни проходят акции протеста по поводу смерти Джорджа Флойда, связанной с жестокостью полиции и системным расизмом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Полиция, Протесты, Арест, Коул Спроус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
05 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь