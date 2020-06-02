Звезду "Ривердейла" арестовали за участие в протестах

Новости шоу бизнеса:Коул Спроус сообщил, что был среди протестующих, многих из которых арестовали в воскресенье во время протеста в Санта-Монике.

Спроус примкнул к мирной группе протестующих граждан, однако ситуация накалилась, когда другая группа начала грабить магазины и выражать протест через вандализм. Это привело к тому, что на место прибыла полиция и попыталась проредить толпу, предоставив протестующим возможность уйти. Но группа Спроуса была среди тех, кто не хотел уходить, что в конечном итоге привело к их аресту.

По этому поводу Коул выложил публикацию у себя в Instagram: "Пока ненасытные медиа не свели эту тему к моему аресту, я хочу прояснить ситуацию: жизни черных важны. Мирный протест, беспорядки - это абсолютно законные формы протеста. Я был задержан, когда стоял в знак солидарности, как и многие в тот день в Санта-Монике. Нам дали возможность уйти, нам сообщили, что если мы не отступим, то будем арестованы. Когда многие развернулись, чтобы уйти, мы обнаружили еще одну линию полицейских, блокирующих наш маршрут".

Спроус отметил, что он не хочет, чтобы рассказ о его аресте отвлекал от сути протеста.

View this post on Instagram A post shared by Cole Sprouse (@colesprouse) on Jun 1, 2020 at 1:14pm PDT

"Последствия моего задержания - ничто по сравнению с другими участниками движения. Эта история вообще не обо мне. Это о том, чтобы встать рядом с другими, когда ситуация обостряется, обеспечивая поддержку, демонстрируя и делая правильные вещи", - подытожил актер.

Санта-Моника - всего лишь одно из многих мест в США, где в последние дни проходят акции протеста по поводу смерти Джорджа Флойда, связанной с жестокостью полиции и системным расизмом.