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Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили

Дилан Спроус рассказал, с кем его брат-близнец проводит карантин, и это не Лили
15:16 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:27-летний актер Коул Спроус самоизолировался с коллегой по "Ривердейлу" Кей Джеем Апой.

В апреле появилось сообщение о том, что звезды "Ривердейла" Коул Спроус и Лили Рейнхарт расстались. Информацию подтвердили несколько источников, хотя Лили и Коул свои отношения до сих пор не комментируют.

Однако брат-близнец Коула Дилан рассказал недавно, с кем актер проводит самоизоляцию. По его словам, Коул предпочел холостяцкую компанию и проводит карантин со своим лучшим другом и коллегой по "Ривердейлу" Кей Джеем Апой.

"Он и Кей Джей в начале карантина оказались вместе в доме Кей Джея в Лос-Анджелесе. И они остались на изоляции вместе, это очень мило. Я слышал, что они там тягают гантели и едят сыр… Я думаю, это все, что они делают. В общем, Коул в порядке. Он занимается собой, отдыхает. Я каждый день говорю с ним по FaceTime", - поделился Дилан.

 
 
 
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Недавно Коул рассказал в интервью, что они с братом решили отрастить усы и теперь соревнуются, у кого усы круче.

 
 
 
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"Я их подстригал и всячески заботился о том, чтобы это выглядело кошерно. У брата более "викингский" стиль, а у меня "викторианский", - отметил тогда Коул. Дилан тоже прокомментировал усы брата: "Он выглядит как парень, который привязывает людей к железнодорожным путям, да? Ему бы еще цилиндр и монокль. А я выгляжу как воин-паладин".

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Карантин, Коул Спроус, Лили Рейнхарт, Дилан Спроус, Кей Джей Апа.
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