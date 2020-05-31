"Меня бы упекли": звезда Marvel признался, чем увлекается в условиях самоизоляции

Новости шоу бизнеса:Во время карантина Крис Эванс стал больше рассказывать о себе в социальных сетях и даже завел Instagram.

Недавно голливудский актер написал в своем Twitter, что безудержно танцует один под музыку 80-х.

"Мне кажется, если бы люди видели, что я делаю один дома, когда включаю музыку, меня бы упекли. Я даже не могу нормально позаниматься, потому что не могу перестать танцевать. Один. Под музыку 80-х", - сообщил Крис.

В комментариях фанаты Эванса шутят на эту тему: "Твой пес тебя видит? Хотя он вряд ли расскажет, как это выглядит", "Не стесняйся, запиши нам видео с танцами!", "Нам нужны доказательства", "Черт, Крис, я думал, ты нормальный", "Крис, успокойся, все хорошо".

Ранее Эванс рассказал, что заставило его завести страничку в Instagram. По словам актера, одним из поводов стал его любимый пес Доджер.

"Наверное, я просто сдался. Я чувствую себя таким старым. Будто я позже всех прихожу на вечеринку. К тому же у меня куча хороших фотографий с моим псом, жалко, что они просто так хранятся в телефоне. Я подумал, что должен ими где-то делиться", - сказал Крис.

Но своего пса он периодически показывает и подписчикам в Twitter. Недавно Крис попробовал самостоятельно подстричь Доджера и показал, что из этого вышло.