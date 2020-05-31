Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: триумф SpaceX, "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, беспорядки в США
Главные события недели: триумф SpaceX, "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, беспорядки в США
Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)
Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)

"Меня бы упекли": звезда Marvel признался, чем увлекается в условиях самоизоляции

"Меня бы упекли": звезда Marvel признался, чем увлекается в условиях самоизоляции
21:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Во время карантина Крис Эванс стал больше рассказывать о себе в социальных сетях и даже завел Instagram.

Недавно голливудский актер написал в своем Twitter, что безудержно танцует один под музыку 80-х.

"Мне кажется, если бы люди видели, что я делаю один дома, когда включаю музыку, меня бы упекли. Я даже не могу нормально позаниматься, потому что не могу перестать танцевать. Один. Под музыку 80-х", - сообщил Крис.

В комментариях фанаты Эванса шутят на эту тему: "Твой пес тебя видит? Хотя он вряд ли расскажет, как это выглядит", "Не стесняйся, запиши нам видео с танцами!", "Нам нужны доказательства", "Черт, Крис, я думал, ты нормальный", "Крис, успокойся, все хорошо".

Ранее Эванс рассказал, что заставило его завести страничку в Instagram. По словам актера, одним из поводов стал его любимый пес Доджер.

Актер Крис Эванс хотел бросить карьеру актера: причина

"Наверное, я просто сдался. Я чувствую себя таким старым. Будто я позже всех прихожу на вечеринку. К тому же у меня куча хороших фотографий с моим псом, жалко, что они просто так хранятся в телефоне. Я подумал, что должен ими где-то делиться", - сказал Крис.

Но своего пса он периодически показывает и подписчикам в Twitter. Недавно Крис попробовал самостоятельно подстричь Доджера и показал, что из этого вышло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Танцы, Крис Эванс, Увлечение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Очередные "разборки": "Бровары 2" в центре Киева (Видео)
04 "Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
05 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Кучма: Маск победил Россию
Кучма: Маск победил Россию
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь